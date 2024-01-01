Шпионы заметили "заряженный" Skoda Kodiaq VRS

Текущий Kodiaq второго поколения, который представили осенью прошлого года, имеет широкую линейку двигателей, которая включает бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. Однако, высокопроизводительный вариант VRS до сих пор отсутствует.

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Теперь Skoda готовится к дебюту новинки. На шпионских кадрах заметно, что кроссовер сохраняет разделенные фары и вертикальные решетки радиатора, которые можно увидеть на базовом Kodiaq, однако имеет иную нижнюю решетку и более агрессивными вентиляционные отверстия по обеим сторонам бампера.

Сзади модель отличает две прямоугольные накладки выхлопной трубы, которые выступают из нижней части заднего бампера. Остальные отличия почти незаметны, ведь все самое интересное будет спрятано под капотом. Ожидается, что кроссовер оснастят 2,0-литровым TFSI мощностью 265 лошадиных сил.

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Кроме этого, модель будет иметь систему полного привода, что позволит достигать первой сотни примерно за 6 секунд. В то же время возможность появления гибридной версии VRS пока неподтверждена.