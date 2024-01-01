Шпигуни помітили “заряджений” Skoda Kodiaq VRS

Поточний Kodiaq другого покоління, який представили восени минулого року, має широку лінійку двигунів, яка включає бензинові, дизельні та гібридні силові установки. Проте, високопродуктивний варіант VRS досі відсутній.

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Тепер Skoda готується до дебюту новинки. На шпигунських кадрах помітно, що кросовер зберігає розділені фари та вертикальні решітки радіатора, які можна побачити на базовому Kodiaq, проте має інакшу нижню решітку та більш агресивними вентиляційні отвори з обох боків бампера.

Позаду модель відрізняє дві прямокутні накладки вихлопної труби, які виступають із нижньої частини заднього бампера. Інші відмінності майже непомітні, адже усе найцікавіше буде сховано під капотом. Очікується, що кросовер оснастять 2,0-літровим TFSI потужністю 265 кінських сил.

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Окрім цього, модель матиме систему повного приводу, що дозволить досягати першої сотні приблизно за 6 секунд. Водночас можливість появи гібридної версії VRS поки що непідтверджена.