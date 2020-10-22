Таможня присылает штрафы на 170 тыс. грн людям, которые фактически не ввозили на себя "евробляху", а стали заложниками противоправных действий.

На одного человека можно было ввезти на территорию Украины без растаможки только один автомобиль. Поэтому "автогонщики" использовали различные схемы, чтобы завезти в Украину и продать как можно больше "дешевых" автомобилей. Для этого нужны были люди, которые не всегда были в курсе о самой их ответственности за невывоз этих автомобилей. Именно на этих людей оформлялся ввоз автомобилей на иностранной регистрации.

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Схемы были разнообразны, только цель была одна – ввезти авто в Украину. В некоторых случаях подбирали пассажиром в автомобиль на границе человека и при предъявлении документов на пункте пересечения границы отмечали этого человека, как такого, что ввозит автомобиль. Или же привозили людей под границу, брали у них паспорта и оформляли на людей ввоз автомобилей. Распространенной была также схема, когда за отдельную плату договаривались с человеком о ввозе на его имя автомобиля и убеждали, что никакой ответственности человек не понесет.

Но это все не так! Теперь всем этим людям таможня выписывает протоколы на штрафы в размере по 170 тысяч грн. Как же действовать такому "владельцу" ввозимой на его имя евробляхи?

Какие нормы закона следует применить

Согласно части 1 статьи 460 Таможенного кодекса совершение нарушений таможенных правил, предусмотренных статьями 470, 480, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или противоправных действий третьих лиц, что подтверждается документами, не влечет за собой административной ответственности, предусмотренной Таможенным Кодексом.

Согласно Правилам таможенного контроля и таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых гражданами через таможенную границу, утвержденных приказом ГТС от 17.11.2005 №1118 к обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, злоумышленные действия третьих лиц. Кроме этого, согласно п. 2 раздела VІІІ Порядка выполнения таможенных формальностей в соответствии с заявленным таможенным режимом, утвержденном приказом Министерства финансов от 31.05.2012 №657, обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные и неотвратимые события, возникшие помимо воли человека, в частности, преступные действия третьих лиц.

Как действовать

Таким образом, законодательство Украины дает возможность избежать штрафа за нарушение таможенных правил в случае, если факт нарушения произошел вследствие совершения преступных действий третьих лиц. Но при условии, если такие обстоятельства подтверждены документально, а не только словами.

Поэтому, если вы стали жертвой мошеннической схемы оформления "евробляхи", следует безотлагательно обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. В заявлении нужно подробно описать все обстоятельства дела в отношении преступных действий третьих лиц.

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Кроме того, нужно отправить сообщение на таможню с указанием подробных обстоятельств дела и приобщением копий всех доказательств по делу, а также копии, направленной в правоохранительные органы заявления.

При отправке указанных документов обязательно оставляйте себе их копии и сохраняйте квитанции об их отправлении. Представление указанных документов поможет избежать штрафа 170 тысяч грн. за нарушение, которое вы не совершали!