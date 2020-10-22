Митниця присилає штрафи на 170 тис. грн людям, які не фактично не ввозили на себе "євробляху", а стали заручниками протиправних дій.

На одну особу можливо було ввезти на територію України без розмитнення лише один автомобіль. Тому «автогонщики» використовували різноманітні схеми, щоб завезти в Україну і продати якомога більше «дешевих» автомобілів. Для цього потрібні були люди, які не були проінформованими про саме їх відповідальність за не вивезення цих автомобілів. Саме на цих людей оформлялось ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

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Схеми були різноманітні, лише мета була одна – ввезти авто в Україну. В деяких випадках підбирали пасажиром в автомобіль на кордоні людину і при пред’явленні документів на пункті перетину кордону зазначали цю людину, як таку, що ввозить автомобіль. Або ж привозили людей під кордон, брали в них паспорти і оформляли на таких людей ввезення автомобілів. Поширеною була також схема, коли за окрему плату домовлялись з людиною про ввезення на її ім’я автомобіля та переконували, що жодної відповідальності людина не понесе.

Але це все не так! Тепер цим всім людям митниця виписує протоколи на штрафи в розмірі по 170 000 грн. Як же діяти такому «власнику» ввезеної на його ім’я євробляхи?

Які норми закону слід застосувати

Відповідно до частини 1 статті 460 Митного кодексу вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 470, 480, внаслідок дії обставин непереборної сили або протиправних дій третіх осіб, що підтверджується документами, не тягне за собою адміністративної відповідальності, передбаченої Митним Кодексом.

Згідно Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон, затверджених наказом ДМС від 17.11.2005 №1118 до обставин непереборної сили відносяться, зокрема, злочинні дії третіх осіб. Крім цього, відповідно до п. 2 розділу VІІІ Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 31.05.2012 №657, обставини непереборної сили надзвичайні та невідворотні події, що виникли незалежно від волі особи, зокрема, злочинні дії третіх осіб.

Як діяти

Таким чином, законодавство України дає можливість уникнути штрафу за порушення митних правил у разі, якщо факт порушення відбувся внаслідок скоєння злочинних дій третіх осіб. Але за умови, якщо такі обставини підтверджені документально, а не лише словами.

Тому, якщо ви стали жертвою шахрайської схеми оформлення «євробляхи», слід невідкладно звернутись у правоохоронні органи із відповідною заявою. У цій заяві потрібно детально описати всі обставини справи стосовно злочинних дій третіх осіб.

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Крім того, потрібно надіслати повідомлення на митницю із зазначенням детальних обставин справи та долученням копій всіх доказів по справі, а також копії надісланої до правоохоронних органів заяви.

При відправленні зазначених документів обов’язково залишайте собі їх копії та зберігайте квитанції про їх відправлення. Подання зазначених документів допоможе уникнути штрафу 170 000 грн. за порушення, яке ви не вчиняли!