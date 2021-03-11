На месте остановки сотрудники полиции обнаружили на автомобиле отсутствие брызговика. Водитель сообщил, что при выезде проверил техническое состояние автомобиля, и брызговики были в наличии.

Вследствие отсутствия бризковика, полицейский вынес в отношении водителя постановление о наложении штрафа в размере 340 грн. на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП. В постановлении отметил, что водитель управлял транспортным средством с технической неисправностью, а именно: отсутствовал задний левый брызговик.

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Обжалование штрафа в суде

Не согласившись с принятым ответчиком решением, водитель обратился в суд. В иске он не отрицал факт отсутствия заднего левого брызговика на момент остановки. Вместе с этим объяснил: автомобиль в тот день был в исправном состоянии и с наличием обоих задних брызговиков.

Но, как продолжил водитель, во время движения транспортного средства по автодороге с неудовлетворительным покрытием один из брызговиков отпал. Это не зависело от его воли, а соответственно в его действиях не было умысла. Отметил, что указанную техническую неисправность он устранил на месте ее обнаружения, после чего продолжил движение.

В подтверждение правомерности привлечения водителя к ответственности инспектор предоставил в суд видеозапись и фото, которыми зафиксировано отсутствие на транспортном средстве заднего левого брызговика.

Рассматривая материалы дела, суд отметил: пунктом 2.3.а ПДД предусмотрено, что водитель обязан перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние и комплектность транспортного средства (Дело №592/11053/20).

Также суд обратил внимание, что в соответствии с п. 31.1 ПДД, техническое состояние транспортных средств и их оснащение должны отвечать требованиям стандартов, которые касаются безопасности дорожного движения и правил технической эксплуатации.

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Предписания п. п. 31.4.7.е ПДД определяют, что запрещается эксплуатация транспортных средств при наличии таких технических неисправностей, в частности, отсутствует предусмотренный конструкцией бампер или заднее защитное устройство, грязезащитные фартуки и брызговики.

При этом, суд отметил, что согласно п. 31.5 ПДД в случае возникновения в пути неисправностей, указанных в пункте 31.4 этих Правил, водитель должен принять меры для их устранения, а если это сделать невозможно – двигаться как можно более коротким путем к месту стоянки или ремонта.

Выводы суда

Таким образом, принимая во внимание отсутствие умысла в действиях водителя и учитывая устранение выявленной технической неисправности на месте остановки, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях водителя состава административного правонарушения по ч. 1 ст. 121 КУоАП. По результатам рассмотрения дела суд признал штраф полиции незаконным и отменил его.

Итак, если техническая неисправность возникла в пути и водителю об этом не было известно, такое событие является не административным правонарушением, а поводом для устранения этих недостатков на месте.