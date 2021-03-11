На місці зупинки працівники поліції виявили на автомобілі відсутність бризковика. Водій повідомив, що при виїзді перевірив технічний стан автомобіля і бризковики були наявні.

Внаслідок відсутності бризковика, поліцейський виніс відносно водія постанову про накладення штрафу у розмірі 340 грн. на підставі ч. 1 ст. 121 КУпАП. У постанові зазначив, що водій керував транспортним засобом з технічною несправністю, а саме: був відсутній задній лівий бризковик.

Читайте також: Який штраф передбачено за парковку на місці для осіб з інвалідністю

Оскарження штрафу в суді

Не погодившись з прийнятим відповідачем рішенням, водій звернувся до суду. У позові він не заперечував факт відсутності заднього лівого бризковика на момент зупинки. Разом з цим пояснив: автомобіль в той день був в справному стані та з наявністю обох задніх бризковиків.

Але, як продовжив водій, під час руху транспортного засобу по автодорозі з незадовільним покриттям один з бризковиків відпав. Це не залежало від його волі, а відповідно в його діях не було умислу. Зазначив, що вказану технічну несправність він усунув на місці її виявлення, після чого продовжив рух.

На підтвердження правомірності притягнення водія до відповідальності інспектор надав до суду відеозапис та фото, якими зафіксовано відсутність на транспортному засобі заднього лівого бризковика.

Розглядаючи матеріали справи суд зазначив: пунктом 2.3.а ПДР передбачено, що водій зобов`язаний: перед виїздом перевірити та забезпечити технічно справний стан і комплектність транспортного засобу (Справа №592/11053/20).

Також суд звернув увагу, що згідно з п. 31.1 ПДР технічний стан транспортних засобів та їх обладнання повинні відповідати вимогам стандартів, які стосуються безпеки дорожнього руху та правил технічної експлуатації.

Читайте також: Чи можна не розмитнювати автомобіль для інваліда

Приписи п.п. 31.4.7.е ПДР визначають, що забороняється експлуатація транспортних засобів за наявності таких технічних несправностей, зокрема, відсутній передбачений конструкцією бампер або задній захисний пристрій, грязезахисні фартухи та бризковики.

При цьому, суд наголосив, що згідно з п. 31.5 ПДР в разі виникнення в дорозі несправностей, зазначених у пункті 31.4 цих Правил, водій повинен вжити заходів для їх усунення, а якщо це зробити неможливо – рухатися якомога коротшим шляхом до місця стоянки або ремонту.

Висновки суду

Таким чином, беручи до уваги відсутність умислу в діях водія, та враховуючи усунення виявленої технічної несправності на місці зупинки, суд дійшов висновку про відсутність в діях водія складу адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 121 КУпАП. За наслідками розгляду справи суд визнав штраф поліції незаконним та скасував його.

Отже, якщо технічна несправність виникла в дорозі та водію про це не було відомо, така подія не є адміністративним правопорушенням, а приводом для усунення цих недоліків на місці.