Завтра в Раде состоится голосование по законопроекту №10131 – это будет вторая попытка ужесточить санкции за это правонарушение.

Завтра парламент рассмотрит вопрос о включении в повестку дня сессии законопроекта под номером 10131 об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами.

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Данный законопроект предусматривает увеличение штрафной санкции с 51 гривны до 510 гривен. Это тот самый проект закона, который депутаты не приняли в декабре 2018 года. Тогда предлагалось увеличение штрафа до 850 гривен, но причиной отклонения стало массовое отсутствие законотворцев по причине отпусков. Отклоненный проект был зарегистрирован повторно, теперь с меньшей суммой штрафа.

"Сейчас размер штрафа за этот вид правонарушения является несоразмерно низким по сравнению с теми последствиями, которые могут наступить. Поэтому увеличение ответственности, наряду с другими мерами – это действенный механизм, который может спасти сотни жизней”, – говорится на странице патрульной полиции.

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