Завтра у Раді відбудеться голосування за законопроектом №10131 – це буде друга спроба посилити санкції за це правопорушення.

Завтра парламент розгляне питання про включення до порядку денного сесії законопроект під номером 10131, щодо посилення відповідальності за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами.

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Данний законопроект передбачає збільшення штрафної санкції з 51 гривні до 510 гривень. Це той самий проект закону, який депутати не прийняли у грудні 2018 року. Тоді пропонувалось збільшення штрафу до 850 гривень, але причиною відхилення стала масова відсутність законотворців, через відпустки. Відхилений проект був зареєстрований повторно, тепер з меншою сумою штрафу.

“Наразі розмір штрафу за цей вид правопорушення є неспіврозмірно низьким у порівнянні з тими наслідками, які можуть наступити. Тому збільшення відповідальності, поряд з іншими заходами – це дієвий механізм, який може врятувати сотні життів”, – сказано на сторінці Патрульної поліції.

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