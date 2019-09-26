Сотрудники полиции имеют полное право выписать постановление о нарушении ПДД, если заметят самостоятельно установленный ксеноновый свет на авто, которое его иметь не может.

Замена ламп фар на ксеноновые создает лучшую видимость для водителя. Однако может ослеплять встречных водителей, создавая аварийно-опасные ситуации. Особенно это касается установки ксенонов в неприспособленные заводом-производителем фары.

Поэтому в фары автомобиля можно устанавливать только те лампы, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, то самостоятельно менять тип ламп запрещено. Также не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Эксплуатация автомобиля в таком случае запрещена.

Сотрудники полиции за этим следят. И водители, которые самостоятельно установили ксеноны с нарушением требований технической документации, могут быть привлечены к ответственности.

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Полицейские квалифицируют такие действия по одной из двух норм КУпАП. А именно, согласно ч.2 ст.122 КУпАП за использование фар с нарушением требований соответствующих стандартов влечет за собой штраф в размере 425 грн. Согласно ч.1 ст.121 КУпАП за управление водителем транспортным средством переоборудованным с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов, если нарушение совершено впервые, предусмотрен штраф в размере 340 грн. Если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки или доставки на штрафплощадку.

Поэтому перед тем, как решите установить ксеноновые лампы на свой автомобиль, выясните, предусмотрено ли это заводом-производителем. В противном случае можете лишиться водительского удостоверения и автомобиля.

Напомним, что суд снова признал TruCam незаконным.