Працівники поліції мають повне право виписати постанову про порушенння ПДР, якщо помітять самостійно встановлений ксенонове світло на авто, яке його мати не може.

Заміна ламп фар на ксенонові створює кращу видимість для водія. Проте може засліплювати зустрічних водіїв, створюючи аварійно небезпечні ситуації. Особливо це стосується встановлення ксенонів у непристосовані заводом виробником фари.

Тому в фари автомобіля можна встановлювати лише ті лампи, як передбачені заводом-виробником. Якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи, то самостійно змінювати тип ламп заборонено. Також не дозволено використовувати ксенони без автоматичного коректора кута нахилу фар та пристроїв для очищення фар. Експлуатація автомобіля у такому випадку заборонена.

Працівники поліції за цим слідкують. І водії, які самостійно встановили ксенони з порушенням вимог технічної документації, можуть бути притягнуті до відповідальності.

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Поліцейські кваліфікують такі дії за однією із двох норм КУпАП. А саме, відповідно до ч.2 ст.122 КУпАП за використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів тягне за собою штраф у розмірі 425 грн. Згідно з ч.1 ст.121 КУпАП за керування водієм транспортним засобом переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм і стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачено штраф у розмірі 340 грн. Якщо протягом року поліція зафіксувала порушення повторно, то водій може бути позбавлений права керування від 3-х до 6-ти місяців.

Крім цього, при виявленні факту керування таким автомобілем, поліція зобов’язана тимчасово затримати автомобіль шляхом блокування чи доставлення на штрафмайданчик.

Тому перед тим, як вирішите встановити ксенонові лампи на свій автомобіль, з’ясуйте, чи передбачено це заводом-виробником. В іншому випадку можете позбутись посвідчення водія та автомобіля.

Нагадаємо, що суд знову визнав TruCam незаконним.