Штрафы для грузовиков в Дании вырастут вдвое

С 1 июля стандартный штраф в датской системе взимания платы за проезд удвоится с 4500 до 9000 крон. Об этом напоминает 40ton.net.

Если конвертировать в более понятную валюту, то этот рост станет очень чувствительным. В гривневом расчете имеем от 28 до 56 тысяч грн, а в европейском – от 600 до 1 200 евро.

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Эксперты считают, что решение Дании является возмутительным, поскольку на местного оператора взимания платы за проезд уже подана жалоба в Европейскую Комиссию. Дело в том, что система взимания платы еще несовершенна и основывается на тысячах ошибочно выписанных штрафов, связанных, например, с неправильной настройкой портала или неправильным считыванием номерных знаков.

Зафиксированы конкретные примеры, когда штраф выписывается на определенное транспортное средство, которое на указанное время фиксации нарушения даже не было в рейсе. Обжаловать несправедливо наложенные штрафы можно, но это создает дополнительную административную нагрузку для перевозчиков как по времени, так и по финансовым услугам адвокатам.

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Сообщается, что таким образом в течение трех месяцев в датской системе было выписано штрафы на общую сумму 15 миллионов крон (60 млн грн). Это почти вдвое превысило сумму, которую датчане планировали получить за весь 2025 год! Если сумма репрессивных финансовых мер возрастет в два раза, то ставки удвоятся и статистика станет еще более абсурдной