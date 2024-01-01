Штрафи для вантажівок у Данії виростуть вдвічі

З 1 липня стандартний штраф у данській системі стягнення плати за проїзд подвоїться з 4500 до 9000 крон. Про це нагадує 40ton.net.

Якщо конвертувати у більш зрозуміло валюту, то це зростання стане дуже дошкульним. У гривневому розрахунку маємо від 28 до 56 тисяч грн, а в європейському – від 600 до 1 200 євро.

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Експерти вважають, що рішення Данії є обурливим, оскільки на місцевого оператора стягнення плати за проїзд вже подана скарга до Європейської Комісії. Річ у тім, що система стягнення плати ще недосконала та ґрунтується на тисячах помилково виписаних штрафів, пов'язаних, наприклад, з неправильним налаштуванням порталу або неправильним зчитуванням номерних знаків.

Зафіксовано конкретні приклади, коли штраф виписується на певний транспортний засіб, який на вказаний час фіксації порушення навіть не був у рейсі. Оскаржити несправедливо накладені штрафи можна, але це створює додаткове адміністративне навантаження для перевізників як за часом, так і за фінансовими послугами адвокатам.

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Повідомляється, що таким чином протягом трьох місяців у данській системі було виписано штрафи на загальну суму 15 мільйонів крон (60 млн грн). Це майже вдвічі перевищило суму, яку данці планували отримати за весь 2025 рік! Якщо сума репресивних фінансових заходів зросте у два рази, то ставки подвояться й статистика стане ще більш абсурдною