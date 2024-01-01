В Данії вдвічі підвищують штрафи для перевізників

За період з 2 січня по 26 березня 2025 року інспектори виписали щонайменше 24 000 квитанцій на сплату за проїзд. Перевізники отримали протягом першого кварталу штрафів на загальну суму понад 107 мільйонів данських крон, що в конвертації відповідає 14,37 млн євро або ж 675,7 млн грн.

Про таку статистику повідомила Avisen Danmark на основі доступу до документів, який ITD (International Transport Denmark) отримала від Транспортного агентства Данії.

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Загалом у бюджеті 2025 року очікуваний річний дохід від штрафів за проїзд доріг встановлено на рівні 57,8 мільйона данських крон. Цей ліміт вже перевищено, оскільки наразі було виписано майже вдвічі більше квитанцій менш ніж за три місяці.

Попри такі величезні цифри, парламент ухвалив подвоєння штрафів. Це сталося минулого тижня, коли законодавці проголосували за законопроєкт Міністра транспорту про подвоєння з 1 червня 2025 року орієнтовної ставки за кожне порушення правил сплати дорожнього збору з 4500 до 9000 данських крон, тобто з 602 до 1205 євро або з 28 419 до 56 839 грн.

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Міністерство оподаткування очікує стягнути до кінця року 2,2 мільярда крон у вигляді зборів за проїзд з водіїв вантажівок, які їздять данськими дорогами. І це без урахування штрафів за невиконання цих зобов'язань.

"Система стріляє з розсіювальної гармати та вражає далекобійників, які не повинні були отримувати штраф. Я повністю згоден, що ми повинні карати за навмисне шахрайство, і подвоєння може бути інструментом саме для цього. Але рішення подвоїти ставку штрафів та ще в таких масштабах абсолютно неприйнятне", – каже голова галузевої ITD Джон Агервіг Сковруп.