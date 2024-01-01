В Дании вдвое повышают штрафы для перевозчиков

За период со 2 января по 26 марта 2025 года инспекторы выписали не менее 24 000 квитанций на оплату за проезд. Перевозчики получили в течение первого квартала штрафов на общую сумму более 107 миллионов датских крон, что в конвертации соответствует 14,37 млн евро или 675,7 млн грн.

О такой статистике сообщила Avisen Danmark на основе доступа к документам, который ITD (International Transport Denmark) получила от Транспортного агентства Дании.

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Всего в бюджете 2025 года ожидаемый годовой доход от штрафов за проезд дорог установлен на уровне 57,8 миллиона датских крон. Этот лимит уже превышен, поскольку сейчас было выписано почти вдвое больше квитанций менее чем за три месяца.

Несмотря на такие огромные цифры, парламент принял удвоение штрафов. Это произошло на прошлой неделе, когда законодатели проголосовали за законопроект Министра транспорта об удвоении с 1 июня 2025 ориентировочной ставки за каждое нарушение правил уплаты дорожного сбора с 4500 до 9000 датских крон, то есть с 602 до 1205 евро или с 28 419 до 56 839 грн.

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Министерство налогообложения ожидает взыскать до конца года 2,2 миллиарда крон в виде сборов за проезд с водителей грузовиков, которые ездят по датским дорогам. И это без учета штрафов за невыполнение этих обязательств.

"Система стреляет из рассеивающей пушки и поражает дальнобойщиков, которые не должны были получать штраф. Я полностью согласен, что мы должны наказывать за умышленное мошенничество, и удвоение может быть инструментом именно для этого. Но решение удвоить ставку штрафов да еще в таких масштабах абсолютно неприемлемо", – говорит председатель отраслевой ITD Джон Агервиг Сковруп.