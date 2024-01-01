У Данії система оплати проїзду нараховувала перевізникам неправомірні штрафи

Перевізникам стало важко доводити свою правоту, оскільки недоліки в роботі данської системи оплати проїзду все частіше почали вибивати їх з продуктивного процесу перевезень. Несправедливе винесення штрафних санкцій перетнуло усі розумні позначки.

Дійшло до того, що транспортні компанії не тільки оскаржують рішення, але й самі почали шукати причини неполадок. Про це повідомляє 40ton.net.

Особливо погану репутацію здобув контрольний портал з міста Елідшьой, що на півночі Данії. Як з’ясували в данській організації ITD (International Transport Danmark), там було виписано 647 необґрунтованих штрафів за проїзд.

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Експерти зазначили, що штрафи поширюються на транспортні засоби, що на момент виявлення правопорушення перебували в абсолютно різних місцях. Це спонукало перевізників до оскарження таких рішень. Численні скарги системному адміністратору дали результат.

Причину було знайдено: неправильні налаштування часу в порталі абсолютно непомітно діяли понад місяць, з 4 лютого по 11 березня.

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Менеджер системи вже заявив про скасування всіх штрафних санкцій, які були виписані в необґрунтованому порядку. Однак, як зазначає асоціація ITD, весь підхід до цієї теми є абсурдним, перекладаючи відповідальність на перевізників.

"Ми дійшли до ситуації, коли держава запустила дефектну систему і наражає компанії на несправедливі штрафні санкції, а щоб уникнути цих витрат, підприємцям доводиться самим розбиратися в проблемі, масово подавати звернення і шукати джерела помилок", – заявили в асоціації ITD.

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Зазначено й ряд інших проблеми з порталом. Зафіксовано неправильне зчитування номерних знаків, внаслідок чого штрафні санкції нараховуються не тим суб'єктам, які мали б нести відповідальність. Це пов'язано як з помилками в системі, так і з поганою якістю зображення з камер.

Через це ITD розіслала рекомендації перевізникам уважно придивлятися до кожного повідомлення про сплату штрафу і переконатися, що він не є наслідком однієї з численних помилок данців.

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