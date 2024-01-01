В Дании система оплаты проезда начисляла перевозчикам неправомерные штрафы

Перевозчикам стало трудно доказывать свою правоту, поскольку недостатки в работе датской системы оплаты проезда все чаще начали выбивать их из продуктивного процесса перевозок. Несправедливое вынесение штрафных санкций пересекло все разумные отметки.

Дошло до того, что транспортные компании не только оспаривают решения, но и сами начали искать причины неполадок. Об этом сообщает 40ton.net.

Особенно плохую репутацию получил контрольный портал из города Элидшьой, что на севере Дании. Как выяснили в датской организации ITD (International Transport Danmark), там было выписано 647 необоснованных штрафов за проезд.

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Эксперты отметили, что штрафы распространяются на транспортные средства, которые на момент выявления правонарушения находились в совершенно разных местах. Это побудило перевозчиков к обжалованию таких решений. Многочисленные жалобы системному администратору дали результат.

Причина была найдена: неправильные настройки времени в портале совершенно незаметно действовали более месяца, с 4 февраля по 11 марта.

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Менеджер системы уже заявил об отмене всех штрафных санкций, которые были выписаны в необоснованном порядке. Однако, как отмечает ассоциация ITD, весь подход к этой теме является абсурдным, перекладывая ответственность на перевозчиков.

"Мы дошли до ситуации, когда государство запустило дефектную систему и подвергает компании несправедливым штрафным санкциям, а чтобы избежать этих расходов, предпринимателям приходится самим разбираться в проблеме, массово подавать обращения и искать источники ошибок", – заявили в ассоциации ITD.

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Отмечен и ряд других проблемы с порталом. Зафиксировано неправильное считывание номерных знаков, в результате чего штрафные санкции начисляются не тем субъектам, которые должны нести ответственность. Это связано как с ошибками в системе, так и с плохим качеством изображения с камер.

Поэтому ITD разослала рекомендации перевозчикам внимательно присматриваться к каждому сообщению об уплате штрафа и убедиться, что он не является следствием одной из многочисленных ошибок датчан.

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