Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в Украине могут отменить обязательные письма нарушителям ПДД в случае своевременной уплаты штрафа. В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает пресс-служба МВД. "Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекта закона, письмо будет получать только то лицо, которое не уплатило свой штраф в течение 15 дней", – отметил Геращенко.

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Сейчас "письма счастья" получают юридические владельцы автомобилей, а не водители которые нарушают правила дорожного движения.

Кроме того, в ближайшее время в ВР зарегистрируют законопроект о привлечении представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.

Напомним, ранее Геращенко заявил, что число камер для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах Украины вырастет до 1,5 тысячи.