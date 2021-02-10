Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Україні можуть скасувати обов’язкові листи порушникам ПДР у разі вчасної сплати штрафу. У Верховній раді зареєстровано відповідний законопроект.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає прес-служба МВС. "Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету і, у разі прийняття проекту закону, лист буде отримувати лише та особа, яка не сплатила свій штраф протягом 15 днів", - зазначив Геращенко.

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Зараз "листи щастя" отримують юридичні власники автомобілів, а не водії які порушують правила дорожнього руху.

Крім того, найближчим часом у ВР зареєструють законопроект про притягнення представників дипломатичного корпусу до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть Правила дорожнього руху в Україні.

Нагадаємо, раніше Геращенко заявив, що число камер для фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на дорогах України виросте до 1,5 тисячі.