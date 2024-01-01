Штрафы с камер в Дії теперь с фото и видео

Ранее штрафы поступали только с текстовыми деталями, с указанием нарушения, времени и места. Теперь в приложение добавили еще и фото и видео. Оплатить штрафы можно по реквизитам карты, ApplePay или GooglePay.

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Проверить наличие штрафов также можно на вебпортале МВД, портале Дія, Кабинете водителя, приложениях Дія и “Штрафы ПДД”.

Напомним, что камеры автофиксации за четыре года оштрафовали автовладельцев на 2,1 миллиарда гривен. При этом механизм привлечения автовладельцев к ответственности имеет явные признаки несоответствия нормам Конституции Украины. Конституционный суд рассматривает это дело более четырех лет и до сих пор не вынес решения.