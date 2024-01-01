Штрафи з камер у Дії тепер з фото і відео

Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у додаток додали ще й фото та відео. Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay.

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Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, порталі Дія, Кабінеті водія, додатках Дія та “Штрафи ПДР”.

Нагадаємо, що камери автофіксації за чотири роки оштрафували автовласників на 2,1 мільярда гривень. При цьому механізм притягнення автовласників до відповідальності має явні ознаки невідповідності нормам Конституції України. Конституційний суд розглядає цю справу понад чотири роки та досі не виніс рішення.