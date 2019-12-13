Открыть дорогу над проспектом Победы могут еще до конца текущего года.

На фото показали ровную поверхность Шулявского путепровода, на которую уже можно укладывать асфальтобетонное покрытие. О ходе работ на этом объекте проинформировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По словам чиновника, "Сейчас завершаются работы по обустройству насыпи к путепроводу со стороны улицы Вадима Гетьмана, заканчивают работы по возведению подпорных стен и сетей ливневой канализации. Со стороны улицы Александра Довженко также продолжается обустройство подпорных стен и насыпи. Все прогоны моста установлены в проектное положение. Сейчас специалисты готовятся к асфальтированию полотна нового моста"

.

Фото Andriy Veselov и Константин Яковчук-Бесараб (Facebook)

Также интересно: эвакуаторы в Киеве забирают авто за 2-3 минуты

Впрочем, это позволит открыть лишь проезд с улицы Гетмана на улицу Довженко через проспект Победы. А вот строительство развязок будет продолжаться и дальше.

Для этого принято важное решение Киевсовета, которое позволит Шулявский путепровод сделать не просто мостом, а полноценной развязкой. На днях депутаты Киевсовета поддержали проект решения о выкупе 5-го цегу бывшего завода "Большевик". Это позволит начать строительство съездов с моста.

“Уверен, что до нового года мы запустим автомобильное движение по мосту, а ближе к лету следующего года транспортная развязка заработает на полную мощность”, – подчеркнул Николай Поворозник.

Напомним, что в Киеве может заработать израильская система парковки.