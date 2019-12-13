Відкрити дорогу над проспектом Перемоги можуть ще до кінця поточного року.

На фото показали рівну поверхню Шулявського шляхопроводу, на яку вже можна вкладати асфальтобетонне покриття. Про хід робіт на цьому об'єкті проінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами чиновника, "Наразі завершуються роботи з облаштування насипу до шляхопроводу зі сторони вулиці Вадима Гетьмана, закінчують роботи і зі зведення підпірних стін та мереж зливової каналізації. Зі сторони вулиці Олександра Довженка також триває облаштування підпірних стін та насипу. Усі прогони мосту встановлені у проектне положення. Наразі фахівці готуються до асфальтування полотна нового мосту".

Фото Andriy Veselov та Костянтин Яковчук-Бесараб (Facebook)

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Втім, це дозволить відкрити лише проїзд з вулиці Гетьмана на вулицю Довженка через проспект Перемоги. А от будівництво розв'язок триватиме й далі.

Для цього прийнято важливе рішення Київради, яке дозволить Шулявський шляхопровід зробити не просто мостом, а повноцінною розв'язкою. На днях депутати Київради підтримали проект рішення про викуп 5-го цегу колишнього заводу "Більшовик". Це дозволить розпочати будівництво з’їздів з мосту.

“Впевнений, що до нового року ми запустимо автомобільний рух мостом, а ближче до літа наступного року транспортна розв’язка запрацює на повну потужність”, – підкреслив Микола Поворозник.

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