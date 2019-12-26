Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку.

Прошлой ночью укладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерное и перильные ограждения.

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Гарантию на эксплуатацию покрытия из полимерного асфальтобетона подрядчик дает 10 лет.

После завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, будут измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него. Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", – пишут на странице Кличко – мэр.

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