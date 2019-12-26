Конструкцію нового мосту вже заасфальтували і нанесли на дорожнє покриття тимчасову розмітку.

Минулої ночі вкладали асфальт на під’їзді з боку вулиці Вадима Гетьмана. Сьогодні асфальтуватимуть під’їзд зі сторони вулиці Довженка. Паралельно встановлюють бар’єрну та перильні огорожі.

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Гарантію на експлуатацію покриття з полімерного асфальтобетону підрядник дає 10 років.

Після завершення дорожніх робіт відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього. Для випробовування залучать вісім 30-тонних автомобілів, за допомогою яких створять максимально допустимі навантаження.

"Наприкінці цього тижня ми, як і обіцяли, плануємо відкрити рух транспорту новим мостом", пишуть на сторінці Кличко - мер.

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