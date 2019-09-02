В некоторых районах Парижа установили "шумовые радары", которые вместе с камерами способны распознавать слишком громкие машины и автоматически штрафовать их.

Новые радары создала компания из борьбы против шумового загрязнения Bruitparif, они имеют четыре микрофона, которые в связке с камерой видеонаблюдения определяют источник шума, который превышает допустимую норму. Об этом сообщает Reuters.

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Пока в городе установили 40 таких радаров, начать тесты этой системы планируют осенью 2019 года, когда городская власть примет соответствующий закон. Радары будут собирать и передавать правоохранителям информацию, но в течение двух лет они никого штрафовать не будут – за это время полиция хочет проверить дееспособность системы.

“Шум – это проклятие современной жизни и серьезная проблема для здоровья. Это вредит людям, как пассивное курение”, – подчеркнул руководитель Bruitparif Дидье Гонсалес.

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Как отмечает издание Engadget, штрафы за шумные машины могут стимулировать парижан использовать электромобили, которые почти бесшумны.