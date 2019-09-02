У деяких районах Парижа встановили "шумові радари", які разом з камерами здатні розпізнавати надто гучні машини і автоматично штрафувати їх.

Нові радари створила компанія з боротьби проти шумового забруднення Bruitparif. Вони мають чотири мікрофони, які у зв’язці з камерою відеоспостереження визначають джерело шуму, який перевищує допустиму норму. Про це повідомляє Reuters.

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Поки в місті встановили 40 таких радарів, почати тести цієї системи планують восени 2019 року, коли міська влада ухвалить відповідний закон. Радари збиратимуть і передаватимуть правоохоронцям інформацію, але упродовж двох років вони нікого не штрафуватимуть — за цей час поліція хоче перевірити дієздатність системи.

“Шум — це прокляття сучасного життя і серйозна проблема для здоров’я. Це шкодить людям як пасивне куріння”, — наголосив керівник Bruitparif Дідьє Гонсалес.

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Як зазначає видання Engadget, штрафи за гучні машини можуть стимулювати парижан використовувати електромобілі, які майже безшумні.