Шведский аналог ГАЗ-66 передали для ВСУ: чем он лучше

Внешне этот автомобиль Scania SBA111 действительно схож с ГАЗ-66, но на этом родство заканчивается, хотя обе машины относятся к средней размерной группе и имеют одинаковый привод 4х4. Как пишет Волынская служба новостей, автомобиль вскоре вручат заказчику.

Двухосный "швед", как и "шишига", снят с производства, но из-за хорошего ресурса ходовой и мотора все еще на службе. Впрочем, в ВСУ автомобилей ГАЗ-66 также достаточно, не говоря уже о гражданском секторе.

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На самом деле российская машина короче, имеет в длину 5,65 м, а шведская версия - 6,75 м. Полная масса "шведа" 13 400 кг, грузоподъемность 4580 кг, а у ГАЗ-66 – 7 770 и 2 000 кг соответственно.

"Этот автомобиль привезли из Швеции по заказу военного подразделения "Скала". Вскоре мы передадим машину, поэтому она будет помогать выполнять соответствующие задачи на фронте", – сообщил начальник отдела транспорта Волынской ОВА Назар Романюк.

Визуально SBA111 схожа с ГАЗ-66, но сравнительные ТТХ не в пользу "шишиги". Фото: сайт Волынская служба новостей

Конечно, силовой потенциал также разный. Scania SBA111 имеет дизельный двигатель 220 л.с. и коробку-автомат (шестиступенчатая). В ГАЗ-66 карбюраторный двигатель и механическая КПП (четырехступенчатая), выдает на-гора на сотню лошадиных сил меньше. Естественно, это сказывается на скорости, проходимости (см. иллюстративное видео внизу).

Расход топлива у них одинаковый – по 25 литров на 100 километров пробега. У "шведка" – солярка, а у "шишиги" – бензин.

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Сверхмощный среднетоннажный грузовой внедорожник прибыл благодаря стараниям "Шведского центра помощи" для наших защитников в рамках проекта SPILNO. Это был юбилейный тридцатый автомобиль от этого благотворительного фонда.

"Юбиляр" имеет некоторое отличие от классических грузовиков. Здесь бортовая платформа (4,17 х 2,31 х 0,7 м) получила на корму оригинальную заводскую комплектацию краном-манипулятором Hiab MTC 1600.

Несмотря на небольшие размеры, он способен оперировать с грузом в 1250 кг. Правда, на максимальном вылете стрелы 2,29 м поднимает 700 килограммов.