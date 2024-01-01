Шведський аналог ГАЗ-66 передали для ЗСУ: чим він кращий

Зовні цей автомобіль Scania SBA111 і справді схожий з ГАЗ-66, але на цьому спорідненість закінчується, хоча обидві машини належать до середньої розмірної групи та мають однаковий привід 4х4. Як пише Волинська служба новин, автомобіль невдовзі вручать замовнику.

Двовісний "швед", як і "шишига", знятий з виробництва, але через гарний ресурс ходової та мотора все ще на службі. Втім, в ЗСУ автомобілів ГАЗ-66 також вдосталь, не кажучи вже про цивільний сектор.

Читайте також Нові БМП CV90 замовлені для армій України, Данії та Швеції

Насправді російська машина коротша, має у довжину 5,65 м, а шведська версія - 6,75 м. Повна маса "шведа"13 400 кг, вантажність 4580 кг, а у ГАЗ-66 – 7 770 та 2 000 кг відповідно.

"Цей автомобіль привезли зі Швеції на замовлення військового підрозділу «Скеля». Невдовзі ми передамо автівку, тож вона допомагатиме виконувати відповідні завдання на фронті", – повідомив начальник відділу транспорту Волинської ОВА Назар Романюк.

Візуально SBA111 схожа з ГАЗ-66, але порівняльні ТТХ не на користь "шишиги". Фото: сайт Волинська служба новин

Звісно, силовий потенціал також різний. Scania SBA111 має дизельний двигун 220 к.с. та коробку-автомат (шестиступенева). У ГАЗ-66 карбюраторний двигун та механічна КПП (чотириступенева), видає на-гора на сотню кінських сил менше. Звісно, це позначається на швидкості, прохідності (див. ілюстративне відео внизу).

Витрата палива у них однакова – по 25 літрів на 100 кілометрів пробігу. У "шведка" - солярка, а у "шишиги" - бензин.

Читайте також Шведи запускають безпілотні 52-місні автобуси: дефіцит водіїв вимагає реформ

Надпотужний середньотонажний вантажний позашляховик прибув завдяки старанням "Шведського центру допомоги" для наших захисників в рамках проєкту SPILNO. Це був ювілейний тридцятий автомобіль від цього благодійного фонду.

"Ювіляр" має деяку відмінність від класичних вантажівок. Тут бортова платформа (4,17 х 2,31 х 0,7 м) отримала на корму оригінальну заводську комплектацію краном-маніпулятором Hiab MTC 1600.

Попри невеличкі розміри, він спроможний оперувати з вантажем у 1250 кг. Щоправда, на максимальному вильоті стріли 2,29 м підіймає 700 кілограмів.