Портфель заказов на презентованный еще весной стокгольмским стартапом Luvly сверхлегкий электромобиль Luvly O для городской дистрибуции начал расти. Клиенты - службы доставки, компании и частные лица.

Карликовый по размеру двухместный автомобиль Luvly O пополнил европейский маломерный флот из уже знакомых нашему читателю Renault Twizy и Citroën Ami.

Авто как снаружи, так и внутри имеет минималистичный дизайн без малейшего намека на роскошь. Здесь даже отсутствует магнитола с дисплеем: музыка или новости льются прямо со смартфона водителя.

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Сейчас городская логистика с перенасыщенным трафиком и дефицитом парковочных зон претерпевает трансформацию, постепенно осуществляется переход от гигантизма транспортных средств к небольшим по размеру и экономичным машинам. Спросу со стороны службы доставки на это авто поспособствовали привлекательная стоимость владения таким автомобилем и низкие эксплуатационные расходы.

Частные лица тоже заинтересовались новинкой: по результатам исследований, среднестатистический европеец проезжает на автомобиле 33 км в день, перевозя одного-двух человек по городу на небольших скоростях. "Швед" этим требованиям как раз соответствует.

Luvly O. Фото: Luvly

Шведские конструкторы также позаимствовали идею ИКЕИ, поставляющей свою мебель в разобранном виде в плоской упаковке. Luvly тоже будет поставлять в лицензированные региональные центры машинокомплекты, где их легко соберут в готовое транспортное средство.

В разобранном виде машина занимает в разы меньше места: в контейнер, куда могли бы поместиться 4 готовые машины, входят плоские коробки с деталями для 20 машинок. Это в разы уменьшает расходы на транспортировку, не так вредит экологии.

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Двухместный Luvly O весит всего 450 кг и развивает скорость до 90 км/ч. Одного заряда батареи хватает на 100 км, чего вполне достаточно для дневной логистики жителям городов. Его размер в длину всего 2,7 метра и в высоту 1,44 метра позволяет удобно вписаться в городской трафик и быть в выигрыше относительно более габаритных машин.

Производитель не сообщает о количестве заявок в портфеле заказов, но ценник подтвердил – 10 000 евро.