Портфель замовлень на презентований ще весною стокгольмським стартапом Luvly надлегкий електромобіль Luvly O для міської дистрибуції почав зростати. Клієнти - служби доставки, компанії та приватні особи.

Карликовий за розміром двомісний автомобіль Luvly O поповнив європейський маломірний флот з уже знайомих нашому читачеві Renault Twizy та Citroën Ami.

Авто як зовні, так і всередині має мінімалістичний дизайн без найменшого натяку на розкіш. Тут навіть відсутня магнітола з дисплеєм: музика чи новини линуть прямо зі смартфона водія.

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Нині міська логістика з перенасиченим трафіком та дефіцитом паркувальних зон зазнає трансформації, поступово здійснюється перехід від гігантизму транспортних засобів до невеличких за розміром та економічних машин. Попиту зі сторони служби доставки на це авто посприяли приваблива вартість володіння таким автомобілем та низькі експлуатаційні витрати.

Та й приватні особи зацікавились новинкою: за результатами досліджень, середньостатистичний європеєць проїжджає на автомобілі 33 км на день, перевозячи одну-дві людини по місту на невеликих швидкостях. "Швед" цим вимогам якраз відповідає.

Luvly O. Фото: Luvly

Шведські конструктори також запозичили ідею ІКЕІ, що поставляє свої меблі в розібраному вигляді у пласкій упаковці. Luvly теж поставлятиме у ліцензовані регіональні центри машинокомплекти, де їх легко зберуть в готовий транспортний засіб.

У розібраному вигляді машина займає в рази менше місця: у контейнер, куди могли б поміститися 4 готові машини, входять пласкі коробки з деталями для 20 машинок. Це в рази зменшує витрати на транспортування, не так шкодить екології.

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Двомісний Luvly O важить лише 450 кг і розвиває швидкість до 90 км/год. Одного заряду батареї вистачає на 100 км, чого цілком достатньо для денної логістики жителям міст. Його розмір у довжину всього 2,7 метра та у висоту 1,44 метра дозволяє зручно вписатися в міський трафік і бути у виграші щодо більш габаритних машин.

Виробник не повідомляє про кількість заявок у портфелі замовлень, але цінник підтвердив – 10 000 євро.