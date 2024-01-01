Системы залпового огня "Град" модернизировали и изменили шасси

По техническому заданию НГУ по совершенствованию этого вооружения инженеры разработали техническое задание. Цель – глубокая модернизация платформы и боевых систем. В частности, базовое шасси на основе советского автомобиля Урал-4320 заменено на современную платформу MAN (6х6). Это придало не только мобильности, проходимости в сложных условиях боевых условиях, но и уменьшило расходы в затратах на топливо.

Об обновлении техники к современным стандартам ведения войны рассказал командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко. Еще одним постулатом привлекательности для экипажей является улучшенная эргономика и безопасность личного состава.

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Обновленная кабина позволила рационально оптимизировать внутреннее пространство. Кроме этого, установленные средства РЭБ и другие инженерные решения помогут эффективнее применять такую технику в условиях боевых действий.

В модернизированной версии БМ-21 "Град" разработчики позаботились о возможности транспортировки дополнительного боекомплекта. Такое решение увеличивает автономность боевой машины и позволяет обходиться без дополнительного транспорта.

Однако основой модернизации стала интеграция современных систем управления огнем и наведения. Инновационные цифровые комплексы позволяют значительно точнее и оперативнее осуществлять обнаружение целей, проводить расчет координат и открытие огня.

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Системы вертикального и горизонтального наведения получили электрические приводы с дистанционным управлением. Это также повысило скорость реакции и точность боевой работы установки залпового огня.

Таким образом, артиллерийская часть РСЗО БМ-21 была интегрирована на новую автомобильную платформу с полностью обновленными боевыми системами. Теперь установка соответствует требованиям современного поля боя. Это позволяет подразделениям НГУ эффективнее выполнять задачи огневой поддержки в условиях современной войны.

Фото: НГУ