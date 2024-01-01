Системи залпового вогню "Град" модернізували та змінили шасі

За технічним завданням НГУ щодо вдосконалення цього озброєння інженери розробили технічне завдання. Мета – глибока модернізація платформи та бойових систем. Зокрема, базове шасі на основі радянського автомобіля Урал-4320 замінено на сучасну платформу MAN (6х6). Це додало не лише мобільності, прохідності у складних умовах бойових умовах, але й зменшило витрати у затратах на пальне.

Про оновлення техніки до сучасних стандартів ведення війни розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Ще одним постулатом привабливості для екіпажів є покращена ергономіка та безпека особового складу.

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Оновлена кабіна дозволила раціонально оптимізувати внутрішній простір. Окрім цього, встановлені засоби РЕБ та інші інженерні рішення допоможуть ефективніше застосовувати таку техніку в умовах бойових дій.

В модернізованій версії БМ-21 "Град" розробники подбали про можливість транспортування додаткового боєкомплекту. Таке рішення збільшує автономність бойової машини й дозволяє обходитися без додаткового транспорту.

Однак основою модернізації стала інтеграція сучасних систем управління вогнем і наведення. Інноваційні цифрові комплекси дозволяють значно точніше та оперативніше здійснювати виявлення цілей, проводити розрахунок координат і відкриття вогню.

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Системи вертикального та горизонтального наведення отримали електричні приводи з дистанційним керуванням. Це також підвищило швидкість реакції та точність бойової роботи установки залпового вогню.

Таким чином, артилерійська частина РСЗВ БМ-21 була інтегрована на нову автомобільну платформу з повністю оновленими бойовими системами. Тепер установка відповідає вимогам сучасного поля бою. Це дозволяє підрозділам НГУ ефективніше виконувати завдання вогневої підтримки в умовах сучасної війни.

Фото: НГУ