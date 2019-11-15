Столичная полиция обнародовала статистику нарушений проезда перекрестков со светофорами.
За 10 месяцев текущего года более 11 тысяч граждан в столице пренебрегли требованиями сигнала светофора и были привлечены к ответственности, сообщили в патрульной полиции Киева. Среди них – около 3 тысяч пешеходов и более 8 тысяч водителей. Учитывая такие массовые нарушения ПДД, количество ДТП на регулируемых перекрестках уже не кажется таким огромным.
В полиции напомнили, что только зеленый сигнал светофора разрешает движение через регулируемый перекресток.
Сейчас действуют следующие штрафы за движение на запрещающий сигнал светофора:
- Для водителей – 425 гривен штрафа, в соответствии с ч.2 ст.122 КУоАП;
- Для пешеходов – 51 гривна штрафа, в соответствии с ч.1 ст.127 КУоАП.
Напомним, что в столице установили светофор с подсветкой.