Столичная полиция обнародовала статистику нарушений проезда перекрестков со светофорами.

За 10 месяцев текущего года более 11 тысяч граждан в столице пренебрегли требованиями сигнала светофора и были привлечены к ответственности, сообщили в патрульной полиции Киева. Среди них – около 3 тысяч пешеходов и более 8 тысяч водителей. Учитывая такие массовые нарушения ПДД, количество ДТП на регулируемых перекрестках уже не кажется таким огромным.

В полиции напомнили, что только зеленый сигнал светофора разрешает движение через регулируемый перекресток.

Сейчас действуют следующие штрафы за движение на запрещающий сигнал светофора:

Для водителей – 425 гривен штрафа, в соответствии с ч.2 ст.122 КУоАП;

Для пешеходов – 51 гривна штрафа, в соответствии с ч.1 ст.127 КУоАП.

Напомним, что в столице установили светофор с подсветкой.