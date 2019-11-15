Столична поліція оприлюднила статистику порушень проїзду перехресть зі світлофорами.

За 10 місяців поточного року понад 11000 громадян в столиці знехтували вимогами сигналу світлофора та були притягнуті до відповідальності, повідомили в Патрульній поліції Києва. Серед них - близько 3000 пішоходів та понад 8000 водіїв. Враховуючи такі масові порушення ПДР, кількість ДТП на регульованих перехрестях вже не здається такою величезною.

В поліції нагадали, що тільки зелений сигнал світлофора дозволяє рух через регульовае перехрестя.

Наразі діють наступні штрафи за рух на заборонний сигнал світлофора:

Для водіїв — 425 гривень штрафу, відповідно до ч.2 ст.122 КУпАП;

Для пішоходів — 51 гривня штрафу, відповідно до ч.1 ст.127 КУпАП.

Нагадаємо, що в столиці встановили світлофор з підсвіткою.