Более 115 тысяч. Именно столько протоколов составили полицейские по ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения).

В разрезе областей, среди неоспоримых "лидеров" Днепропетровская область, Киев, Киевская, Харьковская, Винницкая области.

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1216 ДТП с пострадавшими произошло в 2019 году с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 106 человек, и еще 1616 – получили травмы различной степени тяжести.

"Выпили? Вызовите такси, вызовите драйвера, попросите друга, знакомого подстраховать вас, но никогда не позволяйте себе сесть за руль нетрезвым. Даже если выпили немного, даже если чувствуете себя "нормально"", пишет на своей странице первый заместитель начальника департамента патрульной полиции, Алексей Билошицкий.

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