Понад 115 000. Саме стільки протоколів склали поліцейські по ст.130 КУпАП (Керування у стані сп’яніння).

В розрізі областей, серед беззаперечних “лідерів” Дніпропетровська область, Київ, Київська, Харківська, Вінницька області.

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1 216 ДТП з потерпілими сталося у 2019 році за участі нетверезих водіїв, у яких загинуло 106 людей, та ще 1616 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Випили? Викличте таксі, викличте драйвера, попросіть друга, знайомого підстрахувати вас, але ніколи не дозволяйте собі сісти за кермо нетверезим. Навіть якщо випили трохи, навіть якщо почуваєтесь "нормально"", пише на своїй сторінці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, Олексій Білошицький.

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