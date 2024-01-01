Склоны автодорог Германии будут вырабатывать электроэнергию

Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта (BMDV) инициировало анализ возможностей внедрения фотоэлектрических систем (PV) на федеральных автомагистралях Германии, обратившись к Федеральному научно-исследовательскому институту автомобильных дорог (BASt).

Основной задачей, пишет verkehrsrundschau.de, было определение общенационального фотоэлектрического потенциала для использования расширения солнечной энергии на автомагистралях. Для этого были учтены различные факторы, включая доступность площади и погодные условия в различных географических и рельефных точках размещения.

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В рамках исследования был проведен анализ территорий, имеющих наибольший потенциал для установки солнечных панелей. Выявление отдельных зон, подходящих для монтажа фотоэлектрических панелей, позволило бы объединить в будущем их для подключения в единую сеть.

Таким образом составлена карта наиболее перспективных участков для реализации проектов с установленными на склонах солнечными панелями вдоль автомагистралей. Это в будущем должно дать экономический эффект от внедренных технологий производства солнечной электроэнергии.

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Вдоль северного объезда Цюриха должна быть мощная солнечная станция с полосой солнечных панелей в 1,5 километра. Фото: Goe Solar

Расширение фотоэлектрических систем на магистралях не только поможет уменьшить зависимость от традиционных источников энергии, но и ускорит уменьшение выбросов CO₂. Это поддерживает цели по устойчивому развитию альтернативной энергетики.

"Фотоэлектрические устройства на автомагистралях предлагают большой потенциал для устойчивого производства энергии. Всего на наших федеральных трассах было зафиксировано около 250 тыс. потенциально пригодных участков для производства солнечной энергии. Это соответствует суммарному потенциалу в диапазоне двузначных гигаватт. Мы хотим использовать этот потенциал, в т.ч. для использования фотоэлектрических систем при планировании нового строительства и расширения федеральных автомагистралей", – заявила государственный секретарь Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Сюзанна Хенкель.

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По словам Хенкель, в прошлом году уже создана законодательная база, ускоряющая и упрощающая расширение фотоэлектрических систем на федеральных трассах. Теперь совместно с дирекцией Autobahn GmbH разрабатываются соответствующие меры по созданию общегосударственного кадастра.

Это будет сделано на основании проведенного исследования, поскольку все территории вдоль федеральных трасс по стране исследованы на предмет их потенциальной пригодности для установки фотоэлектрических систем. Сейчас уже идет работа над дальнейшим усовершенствованием методологии определения потенциала с помощью ИИ.