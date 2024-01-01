Схили автодоріг Німеччини будуть виробляти електроенергію

Федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту (BMDV) ініціювало аналіз можливостей впровадження фотоелектричних систем (PV) на федеральних автомагістралях Німеччини, звернувшись до Федерального науково-дослідного інституту автомобільних доріг (BASt).

Основним завданням, пише verkehrsrundschau.de, було визначення загальнонаціонального фотоелектричного потенціалу для використання розширення сонячної енергії на автомагістралях. Для цього були враховані різні фактори, включаючи доступність площі та погодні умови в різних географічних та рельєфних точках розміщення.

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У рамках дослідження було проведено аналіз територій, що мають найбільший потенціал для встановлення сонячних панелей. Виявлення окремих зон, що підходять для монтажу фотоелектричних панелей, дозволить в майбутньому об'єднати їх для підключення всього поля в єдину мережу.

Таким чином складено карту найбільш перспективних ділянок для реалізації проєктів зі встановленими на схилах сонячними панелями обабіч автомагістралей. Це у майбутньому має дати економічний ефект від запроваджених технологій виробництва електроенергії від сонячних променів.

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Вздовж північного об'їзду Цюріха має бути потужна сонячна станція зі смугою сонячних панелей в 1,5 кілометра. Фото: Goe Solar

Розширення фотоелектричних систем на магістралях не лише допоможе зменшити залежність від традиційних джерел енергії, а й прискорить зменшення викидів CO₂. Це має підтримати цілі щодо сталого розвитку альтернативної енергетики.

"Фотоелектричні пристрої на автомагістралях пропонують великий потенціал для сталого виробництва енергії. Всього на наших федеральних трасах було зафіксовано близько 250 тис. потенційно придатних ділянок для виробництва сонячної енергії. Це відповідає сумарному потенціалу в діапазоні двозначних гігават. Ми хочемо використовувати цей потенціал, в т.ч. для використання фотоелектричних систем під час планування нового будівництва та розширення федеральних автомагістралей", – заявила державний секретар Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Сюзанна Хенкель.

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За словами Хенкель, торік уже створено законодавчу базу, що прискорює та спрощує розширення фотоелектричних систем на федеральних трасах. Тепер спільно з дирекцією Autobahn GmbH розробляються відповідні заходи щодо створення загальнодержавного кадастру.

Це буде зроблено на підставі проведеного дослідження, оскільки всі території вздовж федеральних трас по країні були досліджені на предмет їх потенційної придатності для встановлення фотоелектричних систем. Зараз вже йде робота над подальшим удосконаленням методології визначення потенціалу за допомогою ШІ.