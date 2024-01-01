Чи зможуть їздити німецькими дорогами довгі та високі вантажівки

На початку серпня Федеральне міністерство транспорту офіційно заявило, що не погоджується на пропозицію Комісії ЄС змінити директиву Євросоюзу щодо розмірів і ваги важких комерційних транспортних засобів.

Як пише німецький онлайн-портал транспорту і логістики VerkehrsRundschau, основна причина такої позиції аргументована доволі чітко: на заваді довгомірам стоїть відсутність або недостатня інфраструктура для надто важких комерційних автомобілів.

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На думку фахівців транспортного відомства, мости в Німеччині, зокрема, не витримують більшого навантаження від надто громіздких вантажівок. Це стосується не лише заборони на довгомірні вантажівки, але й всіх інших моделей, які мають навантаження на вісь понад 12,5 тонни.

Під цей критерій підпадають електричні вантажівки, для яких виробники вже давно рекомендують збільшити загальну вагу на чотири тонни.

Збільшення висоти транспортного засобу з 4 до 4,30 метрів також не може бути прийнятним, оскільки ні тунелі, ні проїзди на мостах не розраховані на таку висоту транспортних засобів. Згідно з обґрунтуванням, це впливає як на мережу федеральних магістральних доріг, так і, зокрема, на мережу місцевих доріг.

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У заяві Мінтрансу зазначається: "Вищі навантаження на вісь до 12,5 тонни та на 4 тонни більшу загальну вагу для транспортних засобів без шкідливих викидів не можуть підтримуватися через інфраструктурні причини. Збільшення ваги суттєво вплине на рівень безпеки мостів із серйозними наслідками".

Конструкції ризикують бути перевантаженими та експлуатуватися поза встановленими правилами безпеки. Наслідками будуть необхідні обмеження руху. Крім того, через постійне інтенсивне використання, старіння та знос конструкцій відбуваються швидше, що вимагає заходів з технічного обслуговування в коротших циклах і призведе до відповідних наслідків, таких як перебої в русі та збільшення витрат на технічне обслуговування.

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Більша частина мостів у мережі федеральних автомагістралей і ще більша кількість на державних і місцевих дорогах датуються періодом 1960-1980-х років. Вони були спроєктовані на той час для значно меншого транспортного навантаження.

З моменту їх будівництва за останні десятиліття спостерігалося непропорційне збільшення інтенсивного руху, особливо транзитного. Конструкції тим часом постаріли, мають пошкодження, пов’язані з будівництвом, і потребують великих витрат на технічне обслуговування.

Конструкції вже мають дуже високу пропускну здатність при поточних транспортних навантаженнях з допустимою загальною вагою 40 тонн. Якщо вага транспорту продовжуватиме зростати, навантаження на конструкцію також зросте непропорційно. Це призве до ризику перевантаження. У гіршому випадку це обернеться додатковими витратами на технічне обслуговування та до ймовірного закриття.

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Сьогодні слід прийти до загальноєвропейського контролю навантаження на вісь. Подальше повсюдне збільшення ваги транспортного засобу порівняно з чинними правилами не може бути виправданим.