Смогут ли ездить по немецким дорогам длинные и высокие грузовики

В начале августа Федеральное министерство транспорта официально заявило, что не соглашается на предложение Комиссии ЕС изменить директиву Евросоюза относительно размеров и веса тяжелых коммерческих транспортных средств.

Как пишет немецкий онлайн-портал транспорта и логистики VerkehrsRundschau, основная причина такой позиции аргументирована довольно четко: длинномерам мешает отсутствие или недостаточная инфраструктура для слишком тяжелых коммерческих автомобилей.

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По мнению специалистов транспортного ведомства, мосты в Германии, в частности, не выдерживают большей нагрузки от слишком громоздких грузовиков. Это касается не только запрета на длинномерные грузовики, но и всех других моделей, которые имеют нагрузку на ось более 12,5 тонн.

Под этот критерий подпадают электрические грузовики, для которых производители уже давно рекомендуют увеличить общий вес на четыре тонны.

Увеличение высоты транспортного средства с 4 до 4,30 метров также не может быть приемлемым, поскольку ни тоннели, ни проезды на мостах не рассчитаны на такую высоту транспортных средств. Согласно обоснованию, это влияет как на сеть федеральных магистральных дорог, так и, в частности, на сеть местных дорог.

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В заявлении Минтранса отмечается: "Более высокие нагрузки на ось до 12,5 тонны и на 4 тонны больший общий вес для транспортных средств без вредных выбросов не могут поддерживаться по инфраструктурным причинам. Увеличение веса существенно повлияет на уровень безопасности мостов с серьезными последствиями".

Конструкции рискуют быть перегруженными и эксплуатироваться вне установленных правил безопасности. Последствиями будут необходимые ограничения движения. Кроме того, из-за постоянного интенсивного использования, старение и износ конструкций происходят быстрее, что требует мероприятий по техническому обслуживанию в коротких циклах и приведет к соответствующим последствиям, таких как перебои в движении и увеличение расходов на техническое обслуживание.

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Большая часть мостов в сети федеральных автомагистралей и еще большее количество на государственных и местных дорогах датируются периодом 1960-1980-х годов. Они были спроектированы в то время для значительно меньшей транспортной нагрузки.

С момента их строительства за последние десятилетия наблюдалось непропорциональное увеличение интенсивного движения, особенно транзитного. Конструкции тем временем постарели, имеют повреждения, связанные со строительством, и требуют больших затрат на техническое обслуживание.

Конструкции уже имеют очень высокую пропускную способность при текущих транспортных нагрузках с допустимым общим весом 40 тонн. Если вес транспорта будет продолжать расти, нагрузка на конструкцию также возрастет непропорционально. Это приведет к риску перегрузки. В худшем случае это обернется дополнительными расходами на техническое обслуживание и к вероятному закрытию.

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Сегодня следует прийти к общеевропейскому контролю нагрузки на ось. Дальнейшее повсеместное увеличение веса транспортного средства по сравнению с действующими правилами не может быть оправдано.