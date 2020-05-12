Компания «Еврокар» запустила чат-бот в одном из самых популярных мессенджеров -Telegram.

Многофункциональный робот позволяет быть в курсе последних новостей бренда, а также выступает активным каналом общения с клиентами.

Виртуальный собеседник создан для того, чтобы быстро и эффективно помогать клиентам компании.

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На сегодня чат-бот SKODA предлагает:

запись на тест-драйв;

определение ближайшего дилера;

всю необходимую информацию о модельном ряде SKODA;

актуальные новости Бренда;

малоизвестные факты о Бренде, а также информацию о помощниках SKODA;

возможность написать импортеру и оперативно получить ответ.

В будущем функционал чат-бота будет расширяться.

Для начала общения с чат-ботом SKODA в поисковой строке Telegram введите «SKODA UKRAINE» или перейдите по ссылке. В диалоге нажмите кнопку "СТАРТ". Выберите необходимое действие.

Напомним, что SKODA объявила распродажу во время карантина.