Компания «Еврокар» запустила чат-бот в одном из самых популярных мессенджеров -Telegram.
Многофункциональный робот позволяет быть в курсе последних новостей бренда, а также выступает активным каналом общения с клиентами.
Виртуальный собеседник создан для того, чтобы быстро и эффективно помогать клиентам компании.
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На сегодня чат-бот SKODA предлагает:
- запись на тест-драйв;
- определение ближайшего дилера;
- всю необходимую информацию о модельном ряде SKODA;
- актуальные новости Бренда;
- малоизвестные факты о Бренде, а также информацию о помощниках SKODA;
- возможность написать импортеру и оперативно получить ответ.
В будущем функционал чат-бота будет расширяться.
Для начала общения с чат-ботом SKODA в поисковой строке Telegram введите «SKODA UKRAINE» или перейдите по ссылке. В диалоге нажмите кнопку "СТАРТ". Выберите необходимое действие.
Напомним, что SKODA объявила распродажу во время карантина.