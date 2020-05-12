Компанія «Єврокар» запустила чат-бот в одному з найпопулярніших месенджерів -Telegram.
Багатофункціональний робот дозволяє бути в курсі останніх новин бренду, а також виступає активним каналом спілкування з клієнтами.
Віртуальний співрозмовник створений для того, щоб швидко і ефективно допомагати клієнтам компанії.
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На сьогодні чат-бот SKODA пропонує:
- запис на тест-драйв;
- визначення найближчого дилера;
- всю необхідну інформацію про модельний ряд SKODA;
- актуальні новини Бренда;
- маловідомі факти про Бренд, а також інформацію про помічників SKODA;
- можливість написати імпортеру та оперативно отримати відповідь.
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В майбутньому функціонал чат-бота буде розширюватися.
Для початку спілкування з чат-ботом SKODA в пошуковому рядку Telegram введіть «SKODA UKRAINE» або перейдіть за посиланням. У діалозі натисніть кнопку "СТАРТ". Виберіть необхідну дію.