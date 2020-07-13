В рамках празднования 125-летия компании, группа студентов, учащихся в Академии Skoda, готовят проект родстера, который получил символическое название Slavia.

Основой для создания модели стал компактный хэтчбек Skoda Scala. Имя для родстера выбрано не случайно. Сто лет спустя, в далеком 1895 году под маркой Slavia два Вацлава – Лаурин и Клемент – начали выпускать велосипеды.

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Это уже седьмой проект, созданный за последние годы командой студентов академии. Члены команды, работающей над проектом, собираются каждую неделю, чтобы в рамках двухчасовой встречи обсудить идеи и их реализацию. В настоящее время все внимание студентов сконцентрировано на проработке деталей будущего интерьера родстера.

Автомобиль будет окрашен в специальный цвет с фосфоресцирующим эффектом. Лишенный крыши, автомобиль будет усилен, вместо четырех дверей будут две широкие, также изменится форма капота и задней части кузова.

Автомобиль получит стильные колесные диски RS, расположенный по центру патрубок выхлопной системы и спортивные кресла Recaro в салоне. Интересной деталью новинки станет эмблема Skoda на задней панели. Хромированные буквы будут заменены на аналогичные по форме светодиоды красного цвета, которые будут выполнять функцию третьего стоп-сигнала.

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Презентация новинки состоится этим летом, но дату пока хранят в тайне.