Skoda Octavia возвращается: что ввозили в Украину в течение октября

Привезенных из-за границы подержанных легковых машин в октябре 2024 года на первую регистрацию было подано 16,6 тысяч. Этот показатель на 23,6% меньше, чем был в октябре-2023, но несколько больше того, что был месяцем ранее - на 2,7%, посчитали в Институте исследований авторынка.

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Что подавали на первую регистрацию чаще? Вот Топ-10 производителей, спрос на чьи "свежепригнанные" авто был наибольший в прошлом месяце:

Топ 10 марок свежепригнанных авто, октябрь 2024 г. График ИДА

Подобно рейтингу внутреннего рынка, первенство досталось Volkswagen, еще и с немалым охватом - 16,1%. Кроме этой немецкой марки в тройку лидеров также попали Audi и Renault.

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Среди отдельных моделей первенство у Volkswagen Golf, которому помогает электрическая версия e-Golf (182 шт). Хотя и без них Skoda Octavia, которая на 2 месте, все же не смогла бы получить первенство на этот раз. Кроме этих легковушек, в тройку самых популярных свежепригнанных снова попал Renault Megane.

Топ 10 моделей свежепригнанных авто, октябрь 2024 г. График ИДА



Что касается премиальных или редких моделей, то в прошлом месяце украинский автопарк пополнился: 9 Rivian, 3 Maserati, 2 Lucid, 2 Lamborghini и по одному Fisker и Ferrari.

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Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в начале осени составил 9,4 года, а по типу двигателя преобладают бензиновые версии - таких 45,6%. Также немалый спрос есть на дизели, что подтверждает доля в 26,5%, и на электромобили, присутствие которых сейчас в сегменте импорта составляет 19,3% - то есть почти 1/5 от всех новоприбывших авто. Остальные поделили между собой легковушки с гибридными силовыми установками, оснащены ГБО, и "газовые" LPI версии.