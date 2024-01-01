Skoda Octavia повертається: що ввозили в Україну протягом жовтня

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у жовтні 2024 року на першу реєстрацію було подано 16,6 тисячі. Цей показник на 23,6% менший, ніж був у жовтні-2023, але дещо більший за той, що був місяцем раніше — на 2,7%, порахували в Інституті досліджень авторинку.

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Що подавали на першу реєстрацію частіше? Ось Топ-10 виробників, попит на чиї «свіжопригнані» авто був найбільший минулого місяця:

Топ 10 марок свіжопригнаних авто, жовтень 2024 р. Графік ІДА

Подібно до рейтингу внутрішнього ринку, першість дісталася Volkswagen, ще й з чималим охопленням — 16,1%. Крім цієї німецької марки до трійки лідерів також потрапили Audi та Renault.

Для автомобілів з системою старт-стоп потрібні спеціальні акумулятори. АКБ Bosch серій S4 Е та S5 А вироблені за спеціальною технологією, яка забезпечує надійне електроживлення автомобілів з такою системою, відмінно приймають заряд та мають підвищену продуктивність. Рекламна інформація

Серед окремих моделей першість у Volkswagen Golf, якому допомагає електрична версія e-Golf, котрих прибуло 182 шт. Хоча і без них Skoda Octavia, яка на 2 місці, все ж не змогла б здобути першість цього разу. Крім цих легковиків до трійки найпопулярніших свіжопригнаних знову потрапив Renault Megane.

Топ 10 моделей свіжопригнаних авто, жовтень 2024 р. Графік ІДА



Щодо преміальних чи рідкісних моделей, то минулого місяця український автопарк поповнився: 9 Rivian, 3 Maserati, 2 Lucid, 2 Lamborghini та по одному Fisker і Ferrari.

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Середній вік легковиків, які влилися до українського парку на початку осені склав 9,4 року, а за типом двигуна переважають бензинові версії — таких 45,6%. Також чималий попит є на дизелі, що підтверджує частка у 26,5%, та на електромобілі, присутність яких зараз у сегменті імпорту складає 19,3% — тобто майже 1/5 від усіх новоприбулих авто. Решта поділили між собою легковики з гібридними силовими установками, оснащені ГБО, та «газові» LPI версії.