Венгерский дизайнер создал подборку модификаций чешской новинки, которые еще не увидели свет.

Skoda Scala – новинка чешской компании, которая заменила бюджетные модели Rapid и Specsback. Традиционно после показа новинки чехи представят другие модификации – от заряженной до супер-бюджетной.

Дизайнер X-Tomi Design, который рисует разнообразные модели с помощью компьютерной графики, создал несколько возможных образов модели Scala. Бюджетная – с некрашенными бамперами и ручками дверей – подойдет для такси или корпоративных продаж. Заряженная RS будет иметь под капотом мощный двигатель. А версия Scout – это псевдокросовер, которые так любят украинцы. Какая из них больше нравится вам?

Напомним, что тот же дизайнер показал, как может выглядеть пикап Skoda.