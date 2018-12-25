Угорський дизайнер створив підбірку модифікацій чеської новинки, які ще не побачили світ.

Skoda Scala – новинка чеської компанії, яка замінила бюджетні моделі Rapid та Specsback. Традиційно після показу новинки чехи представлять інші модифікації – від зарядженої до супер-бюджетної.

Дизайнер X-Tomi Design, який малює різноманітні моделі за допомогою комп’ютерної графіки, створив кілька можливих образів моделі Scala. Бюджетна – з нефарбованими бамперами та ручками дверцят – підійде для таксі чи корпоративних продажів. Заряджена RS матиме під капотом потужний двигун. А версія Scout – це псевдокросовер, які так люблять українці. Яка з них більше подобається вам?

Нагадаємо, що той же дизайнер показав, як може виглядати пікап Skoda.