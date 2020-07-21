Это уже седьмой по счету проект студентов из технической школы Skoda Academy.

Очередной студенческий проект стал отчетной дипломной работой группы из 31 ученика. Весь проект от первого чертежа и до физического воплощения выполнен студентами, хотя и при поддержке и под контролем опытных инструкторов и инженеров Skoda.

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Имя Slavia выбрано для напоминания о прошлом марки Skoda – так назывались велосипеды, с производства которых в 1895 году и началась история компании. А источником вдохновения для создания спайдера стал спорткар Skoda 1100 OHC – двухместный экспериментальный спорткар 1957 года, спроектированный для гонок на выносливость.

Фото: спортпрототип Skoda 1100 OHC / Skoda

Slavia базируется на шасси и кузове компакта Skoda Scala, поэтому под капотом у него полуторалитровый турбомотор на 150 л.с. и 7-ступенчатый робот DSG. Серийными остались вся подвеска, рулевое управление, бортовая электроника и передняя панель с цифровым блоком приборов и экраном мультимедийной системы. А вот кузов претерпел существенные изменения и превратился во всегда открытый – спидстер. Интересно, что грузовой отсек Slavia все же сохранила, в багажнике скрывается пара электрических самокатов Skoda.

Эстетику спидстера Slavia подчеркнули 20-дюймовые колеса от Kodiaq RS, тормозные механизмы от Octavia RS и модифицированная выхлопная система. Кроме того, Slavia получила разноцветную подсветку днища и логотипа, а также особый оттенок кузова White Crystal Blue.

Фото: студенческий концепт Skoda Slavia / Skoda

В интерьере применены кресла Recaro с авторской отделкой и четырёхточечными ремнями, а черно-белая гамма оформления салона перекликается с цветовым решением для кузова. Кроме того, в спайдер интегрирована развитая акустическая система с сабвуфером.

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