Це вже сьомий за рахунком проект студентів з технічної школи Skoda Academy.

Черговий студентський проект став звітною дипломною роботою групи з 31 учня. Увесь проект від першого креслення і до фізичного втілення виконаний студентами, хоча і за підтримки та під контролем досвідчених інструкторів і інженерів Skoda.

Також цікаво: Новий Hyundai Tucson 2021 зсередини виглядатиме ось так

Ім'я Slavia обрано для нагадування про минуле марки Skoda – так називались велосипеди, з виробництва яких у 1895 році і розпочалась історія компанії. А джерелом натхнення для створення спайдера став спорткар Skoda 1100 OHC – двомісний експериментальний спорткар 1957 року, спроектований для перегонів на витривалість.

Фото: спортпрототип Skoda 1100 OHC / Skoda

Slavia базується на шасі та кузові компакта Skoda Scala, тож під капотом у нього півторалітровий турбомотор на 150 к.с. і 7-ступінчастий робот DSG. Серійними залишилися вся підвіска, рульове управління, бортова електроніка і передня панель з цифровим блоком приладів і екраном мультимедійної системи. А от кузов зазнав істотних змін і перетворився на завжди відкритий – спідстер. Цікаво, що вантажний відсік Slavia все ж зберегла, у багажнику ховається пара електричних самокатів Skoda.

Естетику спідстера Slavia підкреслили 20-дюймові колеса від Kodiaq RS, гальмівні механізми від Octavia RS, та модифікована вихлопна система. Крім того, Slavia отримала різнобарвне підсвічування днища і логотипу, а також особливий відтінок кузову White Crystal Blue.

Фото: студентський концепт Skoda Slavia / Skoda

В інтер'єрі застосовані крісла Recaro з авторської обробкою і чотирьохточковими ременями, а чорно-біла гама оформлення салону перегукується з колірним рішенням для кузова. Крім того, в спайдер інтегрована розвинена акустична система з сабвуфером.

Дивіться також: 109-річний мотоцикл, що ніколи не реставрувався, став найдорожчим колекційним байком світу