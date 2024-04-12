Аварийность в цифрах: статистика дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в Киевской области за первый квартал этого года.

С 1 января по 31 марта 2024 года на территории Киевской области было зафиксировано 342 ДТП с пострадавшими, в которых 432 человека получили повреждения, а 40 - погибли.

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Проанализировав общую тенденцию ДТП с пострадавшими, можем выделить наиболее аварийный день недели - это суббота. Суммарно за три месяца, на этот день недели пришлось 66 ДТП с пострадавшими.

Основными причинами аварий за указанный период являются: